Une "colère" et un "refus". Édouard Philippe s'est exprimé, ce mardi 12 février lors des questions au gouvernement sur la forte hausse de 74% des actes antisémites en 2018. "Ces actes sont répugnants, a-t-il lancé. Je partage cette colère qui je crois est très largement partagée au sein du peuple français face à des actes de plus en plus nombreux".



Le premier ministre a ainsi appelé à "dire le refus absolu que nous partageons de ces actes". "Ça ne suffit pas bien entendu, mais le jour où nous ne le ferons plus, le jour où la lassitude l'aura emporté, alors tout sera perdu", a plaidé le chef du gouvernement, avant de détailler les initiatives prises par l'exécutif ces derniers mois contre les actes racistes et antisémites, notamment sur Internet.

Édouard Philippe doit remettre, ce mardi soir le prix Halimi, décerné en mémoire du jeune juif de 23 ans torturé et tué en 2006 par un groupe de banlieue parisienne surnommé "le gang des barbares".

Antisémitisme : "Je partage votre colère", répond @EPhilippePM, qui déplore l'augmentation d'"actes répugnants". "Il y a une remise en cause de lieux qui sont sacrés dans notre République", ajoute le Premier ministre, qui prend la défense de tous les lieux de culte#DirectAN #QAG pic.twitter.com/KXLTxvhq4T — LCP (@LCP) 12 février 2019

541 actes antisémites recensés en France en 2018

Invité à l'antenne de RTL, Jean Veil le fils de Simone Veil, a confié son ressenti : "Je pense que maman ne serait pas surprise de ce qu'il se passe car elle avait assez peu d'illusions sur l'antisémitisme. Mon père serait absolument furieux et désespéré de cette situation".



Parmi les 541 faits antisémites recensés en France en 2018, 183 "actions antisémites" - dont un homicide - et 358 menaces ont été recensées, selon un bilan du ministère de l'Intérieur publié mardi. Ce week-end a été marqué par plusieurs dégradations : une image de Simone Veil - figure de la vie politique française et européenne, déportée à 15 ans dans le camp d'Auschwitz - barrée d'une croix gammée, un tag "Juden" sur la vitrine d'un restaurant parisien, et un arbre en mémoire d'Ilan Halimi tronçonné.