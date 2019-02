publié le 11/02/2019 à 22:38

Après la découverte ce week-end d'un tag antisémite inscrit sur la vitrine d'un commerçant parisien de l'Île-Saint-Louis ou encore le visage de Simone Veil barré d'une croix gammée dans le XIIIe arrondissement de la capitale, Frédéric Potier, le délégué interministériel à la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la haine anti-LGBT, a réagi ce soir sur RTL, mettant en cause les "gilets jaunes".



"Je regrette vivement qu'il n'y ait pas assez de condamnations, au sein des gens qui animent ces manifestations et ce mouvement, de ces mots, ces pratiques et ces gestes qui sont complètement déplacés (...) Ce mouvement m'inquiète", a-t-il expliqué.

La réponse des mis en cause est arrivée peu de temps après. "Encore une fois, le gouvernement cherche à créer de l'amalgame et cherche à créer une lettre noire sur le mouvement social des 'gilets jaunes'", a réagi Benjamin Cauchy, porte-parole des "gilets jaunes libres".

"Bien évidemment, à titre personnel et au nom des 'gilets jaunes libres' nous condamnons les actes racistes et antisémites qui peuvent se produire en France. Et au-delà des actes antisémites, j'aimerais aussi que le gouvernement français s'indigne contre les monuments catholiques ; je pense à l'église de Dijon, à l'église de Lavaur. Les' gilets jaunes' ne sont pas des gens racistes, les 'gilets jaunes' sont des gens qui veulent vivre dignement de leur travail et une meilleure justice sociale", a-t-il conclu.

À écouter également dans ce journal

Faits divers - Un convoyeur de fonds a disparu ce à Aubervilliers. Son fourgon a été retrouvé vide de l'argent qu'il transportait, pour un préjudice de trois millions d'euros.



Politique - Ismaël Emelien, conseiller spécial et très proche d'Emmanuel Macron, a annoncé sa démission ce lundi.



Santé - Le pic de grippe est bien présent notamment dans le sud. Une alerte sanitaire a été déclenchée par le ministère de la Santé pour mieux encadrer les personnes touchées par ce fléau hivernal et rappeler qu'il est encore possible de se vacciner.



Sports - Alexis Pinturault a décroché son premier titre de champion du monde de ski alpin, en s'imposant à Are (Suède) cet après-midi en combiné.