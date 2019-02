et Claire Gaveau

Le visage de Simone Veil, barré d'une croix gammée... Après le tag "juden" retrouvé inscrit sur une devanture d'une boutique de bagels Bagelstein samedi 9 février, ce nouvel acte antisémite à Paris a provoqué l'ire de nombreux élus, quelle que soit leur appartenance politique. "Salir la mémoire de Simone Veil, c'est salir la République",a notamment réagi le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner.



Invité de RTL ce mardi 12 février, Jean Veil, le fils de Simone et Antoine Veil, s'est montré très laconique. "Je n'ai pas été surpris véritablement (...) J'ai beaucoup de mal à être surpris par tout cela et je ne vois pas ce qui a changé", déplore-t-il évoquant notamment la "lâcheté des gens qui font cela en cachette et qui, par conséquent, savent très bien que c'est mal".

Rappelant que des photos de Simone Veil avaient déjà été profanées sur le Panthéon cet été, l'avocat français refuse de déposer plainte. "Cela donne de la publicité à ceux qui ont commis ces actes", dit-il.

Évoquant ses parents, il poursuit : "Je pense que maman ne serait pas surprise de ce qu'il se passe car elle avait assez peu d'illusions sur l'antisémitisme. Mon père serait absolument furieux et désespéré de cette situation".

Il faut dire que le constat est particulièrement sombre alors que les actes antisémites ont bondi de 74% en France en 2018, selon les chiffres communiqués par le ministère de l'Intérieur. "Pendant des années, après la guerre, personne n'osait manifester son antisémitisme mais au fond, on sentait que la lèpre était toujours là", conclut Jean Veil.



La découverte de plusieurs inscriptions antisémites à divers endroits de Paris ce week-end, a entraîné la saisie du procureur de Paris et du Préfet de police, a appris l'AFP lundi 11 février auprès des autorités.