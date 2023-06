Marlène Schiappa a été auditionnée ce mercredi par la commission d'enquête du Sénat sur la gestion controversée du Fonds Marianne de lutte contre le "séparatisme", ouvert quelques mois après l'assassinat du professeur Samuel Paty en 2021. Sur les 2,5 millions d'euros de ce fonds, 355.000 euros ont été versés à une association dirigée par Mohamed Sifaoui, auteur de livres sur l'islam et le terrorisme. Ce dernier est à son tour auditionné ce jeudi.

"Je le dis devant vous tous et devant l'opinion publique, il n'y a pas eu de copinage dans cette affaire", affirme-t-il devant le Sénat. "Il y a eu sans doute des erreurs partagées dans cette affaire. Je ne suis coupable de rien d'un point de vue pénal. Non, je le dis, Marlène Schiappa n’est pas mon amie. Elle ne l'a pas été hier, et elle le sera encore moins demain. Mais non Marlène Schiappa n'est coupable ni de détournement d'argent, ni d'un quelconque copinage", ajoute l'auteur.



