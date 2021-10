L'image à de quoi surprendre. Éric Zemmour a testé du matériel utilisé par les militaires au salon Milipol, le Salon mondial de la sûreté et de la sécurité intérieure des États, ce mercredi 20 octobre. Lors de sa visite, il s'est approché d'un stand et a essayé un sniper utilisé par le Raid. Il a alors pointé des journalistes avant de lancer en souriant : "Ça ne rigole plus là ! Reculez ! Reculez !"

Après cette scène, qui a duré quelques secondes, le polémiste a poursuivi sa route avant d'être interrogé sur cette séquence improbable. "Je suis dans un Salon des armes donc ça ne me paraît pas complètement incongru de toucher des armes, a-t-il répondu. Je ne braque pas, je ne braque personne, je n'ai menacé personne".

Marlène Schiappa a dénoncé un "moment horrifiant" sur Twitter. Dans son message, la ministre écrit : "Dans une démocratie, la liberté de la presse n’est pas une blague et ne doit jamais être menacée." Éric Zemmour n'a pas tardé à répliquer assurant que "Marlène Schiappa est une imbécile, elle est grotesque et ridicule. Elle essaye de chercher à monter en neige une polémique grotesque. Quand on m'attaque, je tape trois fois plus fort, c'est comme ça".



Quant à sa potentielle annonce de candidature à la présidentielle 2022, Éric Zemmour ne s'est toujours pas exprimé. L'essayiste répondra aux questions des journalistes et des internautes le dimanche 24 octobre, à partir de 12h.