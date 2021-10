Présidentielle 2022 : Éric Zemmour est un "petit collabo de salon", selon Jadot

Il veut "faire monter l'espoir", plutôt que "le populisme". Le candidat écologiste Yannick Jadot a expliqué dimanche 17 octobre vouloir "un beau projet qui rassemble les Françaises et les Français" en vue de la prochaine élection présidentielle, prévue les 10 et 24 avril prochains.

Invité sur le plateau de BFMTV, Yannick Jadot a fustigé l'idée d'un second mandat d'Emmanuel Macron. "Cinq ans de Macron en plus (...) c'est le chaos écologique, social, démocratique", a-t-il affirmé. Pour contrer une éventuelle réélection de l'actuel président de la République, il se dit alors prêt à tendre la main à "tous les progressistes et humanistes".

Le candidat d'EELV s'est également exprimé au sujet d'Éric Zemmour, qu'il considère comme un "petit collabo de salon qui se prend pour un grand résistant". Selon lui, le polémiste "ne répond à rien, il dit qu'il y a un bouc-émissaire : les musulmans" et son succès ne serait que le résultat d'une "classe politique qui a dirigé pendant longtemps" et a provoqué des "angoisses" chez les Français.