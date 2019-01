publié le 10/01/2019 à 08:18

Pour renouer le contact avec les Français, Emmanuel Macron va passer par une lettre pour préciser les contours du grand débat national. Cette lettre "sera prête cette fin de semaine", a annoncé Benjamin Griveaux sur RTL. Elle sera ainsi présentée "soit à la fin de la semaine, soit au début de la semaine prochaine", a-t-il précisé.



"On pourra la trouver facilement. Elle sera diffusée dans la presse, sur les réseaux", a tenu à rassurer le porte-parole du gouvernement. L'objectif, c'est "de rappeler les thèmes de ce grand débat", a rappelé Benjamin Griveaux. Il y en a 4 importants : la transition écologique, la question de la fiscalité et de la dépense publique, la question de la démocratie, de l'organisation de nos institutions [...] et puis la question de l'organisation de l'État et des services publics", a énuméré le porte-parole.

Selon lui, parmi ces thématiques, il y a beaucoup des revendications qui sont apparues au cours des manifestations des "gilets jaunes". Le grand débat est ainsi un "OPTI" pour Benjamin Griveaux : "Un objet politique très intéressant".

Benjamin Griveaux, l'invité de RTL du 10 janvier 2019