VIDÉO - Elizabeth II : "Sa mort laisse en nous un sentiment de vide", déclare Emmanuel Macron

Le monde a ses pensées tournées vers l'Angleterre. Monarque la plus célèbre de la planète, la reine Elizabeth II est morte ce jeudi 8 septembre à 96 ans dans sa résidence écossaise de Balmoral. À l'étranger, les hommages ont afflué, Joe Biden, Xi Jinping, Vladimir Poutine, le pape François, ou encore Emmanuel Macron qui a salué jeudi "une amie de la France, une reine de cœur" ayant "marqué à jamais son pays et son siècle". Le chef de l'État a pris la parole ce vendredi dans un message vidéo pour rendre hommage à la reine Elizabeth II.

"Chers citoyens du Royaume-Uni et du Commonwealth, aujourd’hui, nous sommes tellement tristes", commence le président de la République en anglais dans le texte. "C’est avec beaucoup de tristesse que le peuple français a appris la mort de Sa Majesté la Reine Elizabeth II. Sa sagesse et son empathie nous ont aidés à tracer une voie au milieu des aléas de l’Histoire des 70 dernières années. Sa mort laisse en nous un sentiment de vide", poursuit-il.

"Des millions de personnes de par le monde ont découvert les images de son couronnement et ont été immédiatement captivées par cette jeune reine qui faisait déjà preuve d’une telle force et d’un tel courage. Le courage d’une vie marquée par la guerre et bientôt le courage de défendre, d’un siècle à l’autre, les valeurs que sont la liberté et la ténacité", ajoute le chef de l'État.

Et le président de reprendre : "Ses paroles rares mais puissantes et sa dignité inébranlable en ont fait un symbole permanent du Royaume-Uni. Nous avons apprécié son affection toute particulière pour la France. Elizabeth II maîtrisait notre langue, aimait notre culture et touchait nos cœurs".

"Depuis son couronnement, elle a connu et s’est entretenue avec tous nos présidents. Aucun autre pays n’a eu le privilège de la recevoir aussi souvent que nous. J’ai connu en elle un grand chef d’État, un exemple unique de dévotion à son peuple et une très proche alliée. Avec elle, la France et le Royaume-Uni partageaient non seulement une 'entente cordiale', mais un partenariat loyal, sincère et chaleureux', dit Emmanuel Macron.

"Pour vous, c’était votre reine. Pour nous, c’était la Reine. Pour nous tous, elle sera toujours avec nous. Nous commémorerons et perpétuerons les valeurs qu’elle n’a jamais cessé d’incarner et de promouvoir : la force morale de la démocratie et de la liberté. En ce triste moment, nous adressons nos sincères condoléances à Sa Majesté le Roi, à la famille royale, au peuple britannique et à tous ceux qui aimaient la Reine. Elle nous manquera profondément", ajoute-t-il avant de conclure en français : "Nous sommes avec vous".

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info