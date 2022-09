Mort d'Elizabeth II : Elton John rend hommage à la Reine en plein concert à Toronto

Durant son règne, Elizabeth II avait tissé des liens parfois étroits avec les stars de la pop culture, dont Elton John. Cet ami de la famille royale, qui compte parmi les 65 membres de l'Ordre des Compagnons d'honneur, a chanté Don’t Let The Sun Go Down On Me, après avoir rendu hommage à la Reine d'Angleterre - décédée jeudi 8 septembre - lors d'un concert à Toronto ce même jour.

Elizabeth II "était une présence inspirante. J'ai été proche d'elle et elle était fantastique. Elle a dirigé le pays à travers certains de nos moments les plus grands et les plus sombres avec grâce, décence et une véritable chaleur bienveillante", a-t-il déclaré devant l'audience canadienne conquise. Des écrans diffusaient le portrait de la souveraine vêtue de rose.

Le chanteur britannique s'est dit "profondément attristé" par le décès de la reine, ajoutant qu'elle "lui manquera" mais que "son esprit survivra". Il avait été anobli par la reine en 1998, quelques mois après avoir chanté "Candle in the Wind" aux funérailles de la princesse Diana.

