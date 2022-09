Mort d'Elizabeth II : la reine parlait un français impeccable

En mai 1972, Elizabeth II a été reçue par le président Georges Pompidou en France. Alors que l’Angleterre s’apprête à rejoindre la Communauté économique européenne (CEE), la Reine a prononcé un discours en français au palais de l'Elysée. Et le moins que l'on puisse dire est que la souveraine parlait parfaitement la langue de Molière.

"Nous sommes de vieux amis qui se lancent ensemble dans une entreprise nouvelle. Nous nous faisons une joie d'admirer de nouveau les splendeurs de la civilisation française et de voir comment la France fait face aux problèmes toujours plus complexes de la vie contemporaine. Je forme le vœu, monsieur le Président, que notre voyage aide autant qu'il se peut à souligner combien est essentielle l'alliance de nos génies nationaux pour la prospérité de nos deux peuples et pour leur plein accomplissement de leur destin au service de l'Europe et par delà l'Europe, de l'univers."

