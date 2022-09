Mort d'Elizabeth II : pourquoi certains membres du personnel de la reine vont avoir du mal à retrouver du boulot

Ils et elles sont 1.000, comme James Bond, au service secret de sa majesté. 1.000 personnes à gérer le quotidien royal. De la sécurité aux voyages - 1.600.000 kilomètres parcourus depuis le début de son règne - en passant par la garde-robe et ses fameuses jupes colorées à ourlets plombés pour ne pas qu’un coup de vent les relèvent. Et qui sont ceux qui vont avoir du mal à se recaser ?

Eh bien ceux qui ont un métier disons particulier. Par exemple, le type qui va se pointer au Pôle emploi anglais en disant "mon métier ? Moi je suis gardien de cygnes". Pardon ? Oui oui il y a quelqu’un dont le job est juste de s’occuper des cygnes qui vivent sur la Tamise à Londres puisqu’ils sont propriété de la reine.

Comme tous les dauphins et les baleines qui vivent à moins de 5 kilomètres des côtes anglaises. Lui il pourra continuer à travailler pour Charles.

La Reine avait une assouplisseuse de chaussures royales

C’est vrai comme le grand découpeur de viande, le poète personnel qui va galérer pour trouver des rimes en "arle", le gardien des timbres royaux car la Reine était une grande philatéliste dont la collection est estimée à 100 millions d’euros. Ou encore le curateur d’horloges. Pardon ? Le quoi ? Oui, il y a quelqu’un qui s’occupe uniquement des 900 pendules des résidences royales. Et qui vit un enfer au moment du changement d’heure. Pour avancer ou reculer d’une heure, il faut deux jours de boulot !

Pour certains, cela s'annonce encore plus compliqué. L’assouplisseuse de chaussures royales. Son métier c’est de porter les chaussures neuves d’Elizabeth II, de les lui préparer. Elle fait la même pointure que la Reine, du 37 et demi, a la même forme de pied… Le casting pour la trouver, ça a dû être Cendrillon. Et pendant 4 semaines, c’est elle qui se coltine les ampoules et les douleurs à la voûte plantaire pour en faire des chaussons pour sa majesté.

Pas vraiment le pied comme boulot. Et comme avenir. Car Charles, grand fan de chaussures, modèle Oxford, porte les mêmes depuis des années. En Angleterre, pour se moquer de lui, on dit d’ailleurs qu’il a des paires plus vieilles que ses enfants.

