ÉDITO - Mort d'Elizabeth II : si un mot devait caractériser la reine, ce serait "dignité" selon Alba Ventura

S'il y a un mot qui devait caractériser la reine, ce serait "dignité". Quand on regarde la série télévisée The Crown sur la reine Elizabeth, on apprend que les deux maîtres mots des institutions britanniques sont "efficacité" et "dignité". L’efficacité, c’est le rôle dévolu au gouvernement, aux politiques.

La dignité, c’est ce que doit incarner la Monarchie. Lorsque l’on écoute les mots, dans "efficacité", on entend l’urgence, alors que dans "dignité", on ressent le temps long et le sens du devoir. Quand vous avez traversé un siècle de célébrité, en tant que reine, cela demande de mettre de la distance entre vous et les autres et de mettre les choses à distance. C’est autant une protection qu’une manière de conserver la dignité due à son rang.

Attention, je ne suis pas en train de dire que c’était une reine parfaite, elle ne s’est pas toujours modernisée au moment où il le fallait, elle n’a pas compris Diana, elle est passée à côté de la tragédie d’Aberfan au Pays de Galles, où plus d’une centaine d’enfants sont morts. Sans parler de cette froideur apparente lorsque sa propre famille connaissait des turbulences.

Une forme de distance, de retenue

C’est vrai que cette distance a été souvent perçue comme de la déconnexion. Et en même temps elle a été capable de descendre dans l’arène comme lorsqu’on la découvre à la télévision le 5 avril 2020 en plein confinement. Elle venait exprimer sa gratitude au personnel soignant, dire "restons unis, nous nous reverrons". Elle s’exprime alors avec bienveillance et avec cette diction si reconnaissable.

Son statut l'aura contrainte à toujours garder ses émotions sous cloche. La reine Elizabeth est une femme qui a vécu avec l’idée que l’on ne s’apitoie pas, qu’en toutes circonstances on garde son calme, on ne se livre pas, on ne se dévoile pas, on maîtrise son image, on ne fait pas d’histoire. Ça demande d’encaisser beaucoup. C’est le Prince Philip son époux, qui disait : "Personne ne peut choisir cette vie, personne ne peut se porter volontaire pour cette vie".

