Miss France 2021 : Miss Champagne-Ardenne dénonce du favoritisme

publié le 24/12/2020 à 19:40

Après le compétition vient l'heure des règlements de comptes. Alors qu'Amandine Petit, Miss Normandie, a été élue Miss France 2021 dans la soirée du 19 décembre, la compétition n'a pas été bien vécue par toutes les prétendantes. L'interview de Gwenegann Saillard, Miss Champagne-Ardenne 2020, au journal local l'Est éclair en est l'illustration.

Interviewée par le quotidien, celle qui n’a pas été retenue parmi les quinze demi-finalistes, dénonce du favoritisme dans la compétition. "Les candidates ne sont pas sur un pied d’égalité. Tout dépend de la région qu’elles représentent [...] Les filles qui dépendent d’un "petit" comité sont réduites à un rôle de figuration. C’est vrai pour la Champagne-Ardenne mais aussi pour l’Auvergne ou le Limousin, dont on se fout. À l’opposé, d’autres candidates sont favorisées – les filles du Nord et du Sud", a-t-elle déclaré.

La jeune femme de 21 ans dit notamment avoir ressenti plusieurs "coups de blues" et avoir constaté plusieurs fois sa mise à l'écart des autres miss : "J’apparais toujours à l’extrême gauche ou à l’extrême droite de l’écran. À un moment, je suis même placée près de l’escalier de secours !", s'indigne-t-elle dans l'Est éclair.

Sylvie Tellier dément

De son côté Sylvie Tellier, directrice générale de l'organisation Miss France et ancienne Miss France en 2002, critique le manque de "fair-play" de Gwenegann Saillard : "Je peux tout à fait comprendre la déception d'avoir perdu, mais il faut se souvenir que Miss France est un concours, et que comme dans tous les concours, il n'y a qu'une gagnante", a-t-elle lancé dans Télé-Star, avant de démonter l'argumentation de la candidate : "Cela ne tient pas : la Bretagne est une grosse région, pourtant elle n’est pas dans le Top 15. Pas plus que le Nord-Pas-de-Calais".