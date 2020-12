publié le 21/12/2020 à 22:47

La première administration du vaccin développé par Moderna s'est déroulée dans l'État du Connecticut, lundi 21 décembre. Mandy Delgado, infirmière en soins intensifs, a reçu l'injection au centre hospitalier de Hartford. La semaine dernière, les premiers vaccins des laboratoires Pfizer/BioNTech ont été administrés sur le sol américain.

La soignante s'est dite "heureuse" et "impatiente" d'"être la première à recevoir" ce vaccin. "J'ai vu des patients arriver en manque d'oxygène, et leur état progressivement empirer et ensuite mourir, sans que leur famille puisse être présente", a-t-elle dit avant de se faire piquer le bras.

Pour rappel, tous les vaccins se prennent en deux doses à quelques minutes d’intervalle, quel que soit le fabricant. Ceux de Moderna, approuvés en urgence vendredi, peuvent être conservés à - 20° alors que le vaccin de Pfizer/BioNTech doit être stocké à - 70°.

Grâce aux conditions plus souples de conservation des vaccins de Moderna, les autorités locales vont pouvoir répondre plus facilement aux besoins des régions plus rurales et difficiles d'accès.

Aux États-Unis, où quelque 317 000 victimes de la pandémie et 17,8 millions de cas ont été enregistrés, les soignants les plus exposés au virus seront prioritaires à la vaste campagne de vaccination entreprise par l'administration.

Vendredi dernier, le vice-président Mike Pence s'est aussi fait vacciner devant les caméras avec le vaccin Pfizer. Le président élu Joe Biden devrait également recevoir une injection ce lundi.