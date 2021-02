publié le 08/02/2021 à 08:35

Ce lundi 8 février, l'ancien ministre de l'Économie, désormais commissaire européen au Marché intérieur Thierry Breton était l'invité de RTL. L'ancien ministre a été missionné pour bâtir l"Airbus des vaccins" en Europe. Face aux critiques sur la gestion des vaccins, Thierry Breton a déclaré : "On a maintenant 3 vaccins, en moins d'un mois c'est formidable".

"Maintenant il faut rentrer dans le processus industriel. Le vrai combat c'est désormais de faire en sorte que les usines puissent produire ces vaccins", dit-il. "On a gagné la guerre scientifique contre le vaccin. En d'autres termes, on a pu trouver l'antidote. Maintenant, c'est une autre guerre, un autre combat qu'il faut mener, c'est celui de nos usines", poursuit Thierry Breton.

Quant aux critiques sur le retard de la production des vaccins, "il y a 10 mois on déclarait la pandémie, maintenant les vaccins sont là", souligne l'ancien ministre. "On connait les vaccins qui vont être autorisés depuis un mois", dit-il. "C'est l'Europe qui a le plus découvert les vaccins. On a démarré il y a un mois et maintenant on monte en puissance".