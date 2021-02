publié le 07/02/2021 à 14:49

Alors que trois vaccins contre le coronavirus sont désormais disponibles en France, Sanofi planche toujours sur deux projets de vaccin et est à la traîne dans cette course face à la pandémie. Est-ce la faute au laboratoire lui-même ou un problème plus général ? Selon Pierre Ouzoulias, chercheur et sénateur communiste, c'est toute la recherche française qui est malade.

"Il n'y a pas eu un loupé de Sanofi qui pourrait s'expliquer par l'effet du hasard. Il y a un décrochage structurel de la recherche française qui est avéré depuis une dizaine d'années. Mais qui est continu et qui nous pose un énorme problème", a-t-il constaté sur RTL ce dimanche 7 février. "Un chiffre est parlant, la France donne 2% de son PIB pour la recherche et l'Allemagne 3%, et ça fait la différence".

Philippe Valet.