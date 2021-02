publié le 07/02/2021 à 14:57

Un passeport vaccinal doit-il entrer en vigueur ? Selon François Bayrou, cela pourrait être la solution à un retour à la vie normale. Il permettrait d'autoriser l'accès aux restaurants et aux cafés à ceux qui ont été vaccinés. Une proposition qui provoque des réticences du côté du gouvernement.

"Quand j'ai recommandé le passeport vaccinal, je me suis fait insulter et traiter de tous les noms sur les réseaux sociaux. Je n'ai pas changé d'avis", a assuré François Bayrou. Lors du Grand Jury RTL, Le Figaro, LCI dimanche 7 février, le Haut-Commissaire au Plan a indiqué que "du moment où on vérifie l'efficacité du vaccin et son innocuité, alors c'est évidemment la clé pour rouvrir la société".

Selon le président de MoDem, "mettre un pays sous cloche, le fermer et bloquer tous les liens sociaux, c'est à mon sens un risque très important. Notre devoir et notre responsabilité, c'est de vivre avec cette menace et de la contrôler tout en continuant à vivre". C'est pourquoi, ajoute-t-il, "les Français mettent beaucoup d'espoir dans le vaccin".