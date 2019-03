publié le 04/03/2019 à 15:10

50% de cas de rougeole signalés de plus par rapport à l'année précédente. C'est le constat alarmant dressé par l'Organisation mondiale de la Santé qui a tiré la sonnette d'alarme. En France, l’augmentation entre 2017 et 2018 a été de 2.269 cas, selon l’Unicef.



Dans un entretien au Parisien, Agnès Buzyn explique que "cela fait déjà plusieurs années que notre pays, comme l’Ukraine et le Brésil, a une couverture vaccinale insuffisante". La ministre des Solidarités et de la Santé ajoute : "Ce qui est étonnant, c’est que nous sommes un pays européen où il est très facile de se faire immuniser. Pour endiguer le recul du vaccin, j’ai dû le rendre obligatoire l’an dernier".

En effet, en décembre 2017, Agnès Buzyn a étendu à 8 la vaccination obligatoire, portant à 11 le nombre de vaccins. La ministre déplore le fait que la France "soit vue comme le pays capable de propager la rougeole dans le monde".

Elle insiste : "Il n'est jamais trop tard pour se faire vacciner". Elle ponte du doigt "les campagnes de désinformation" lancées par "des gens d'extrême gauche ou d'extrême droite".



D'après elle, "il y a aussi des mouvances au sein de certains partis politiques". Elle cite alors la numéro 2 d'Europe Écologie-Les Verts aux élections européennes. "Michèle Rivasi, est une fervente antivaccin. C’est quand même un drôle de choix". La principale concernée à quant à elle démenti ces propos.