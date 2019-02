et Claire Gaveau

publié le 26/02/2019 à 08:26

Une initiative qui est loin de faire l'unanimité. Comme Nike auparavant, la marque française Decathlon a récemment lancé un "hijab de running". Si le produit est actuellement vendu au Maroc, celui-ci sera prochainement disponible dans l'Hexagone. Une information qui a fait polémique.



Invitée de RTL ce mardi 26 février, Agnès Buzyn aurait "préféré qu'une marque française ne promeuve pas le voile". "Ce n'est pas interdit par la loi, cependant, cette une vision de la femme que je ne partage pas. Je trouve que ça ne correspond pas bien aux valeurs de notre pays", a déclaré la ministre de la Santé.

Avant de poursuivre : "Il est évidemment permis, et on sait bien que la laïcité en France permet le port du voile. C'est notre société. Mais personnellement, je n'ai pas envie qu'on favorise la différenciation entre les hommes et les femmes. En tant que femme, c'est comme ça que je le vis".



Decathlon se défend

Contacté par Le Figaro, Decathlon a expliqué que ce produit sera mis à la disposition des magasins qui le demanderont. "Ce couvre-tête a été co-créé avec nos équipes de Decathlon Maroc qui souhaitaient rendre accessible cette pratique à toutes les sportives et futures sportives de leur pays. Nous mettons donc à disposition de tous les pays, toutes les villes, tous les magasins qui le souhaitent ce produit", a détaillé Angélique Thibault, la responsable de la marque.



Et malgré la polémique, la marque française assume pleinement sa politique commerciale, refusant de parler d'un "produit lié à n'importe quelle mode" mais évoque un simple "produit dédié à un usage sportif".