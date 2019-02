Européennes 2019 : Agnès Buzyn et Nathalie Loiseau en lice pour la tête de liste LaRE

publié le 27/02/2019 à 08:23

"C'est non. Faut-il que je le dise en verlan ?" Voilà ce que répond Nathalie Loiseau, comme l'a rapporté l'Express, quand on lui demande si elle envisage d'être tête de liste pour les élections européennes... Une chose est sûre : si elle assure qu'elle fera campagne, la ministre des Affaires européennes était plus que soulagée, "contente" même, il y a 10 jours, d'avoir pu dire sur RTL en réponse à une question d’Elizabeth Martichoux, qu'elle n'était "pas candidate".



Encore aujourd'hui, son cabinet, d'ordinaire plutôt prudent, ne cesse de le répéter. Quitte à laisser courir l'idée que la ministre, qui a arpenté des années durant les couloirs du Quai d'Orsay (elle y est entrée en 1993, du temps d'Alain Juppé), se verrait surtout bien y prendre encore du galon à l'occasion d'un éventuel départ de Jean-Yves Le Drian...

Du côté d'Agnès Buzyn, plus de sérieux

L'hypothèse Agnès Buzyn, évoquée pour la première fois – à la surprise même de la principale intéressée - par le journal Les Échos, vendredi dernier, serait une "hypothèse très sérieuse", en cela que des proches du président l'ont envisagée, à en croire un proche du dossier.

Contrairement à Nathalie Loiseau, l'ex belle-fille de Simone Veil cache surtout difficilement son envie d'en découdre sous des dehors très policés. Il suffit pour s'en convaincre de l'entendre parler, hors-micro, des "gamins de 23 ans" qu'ont choisi les autres partis comme tête de liste. "Ça prouve leur intérêt pour l’Europe...", persifle-t-elle tout bas...



Le hic : bonne élève, la ministre de la Santé, qui s'apprête à défendre un projet de loi au Parlement, qui est également censée piloter la loi à venir sur la bioéthique, en convient elle-même : "Personne aujourd'hui ne songe à (me) sortir" du gouvernement. En réalité, personne ne sait encore ce que décidera le chef de l'État.



Au point que certains ministres ne cachent plus leur impatience : "Sur les questions de personnes, il est toujours dans le refus d'obstacles, Macron" m'a confié une membre du gouvernement récemment. De source sûre, des discussions plus spécifiques sur le sujet avaient lieu mardi 26 février...