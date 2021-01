publié le 06/01/2021 à 08:38

Insatisfait de la lenteur de la France sur la vaccination, et surtout de son retard face à ses voisins européens (notamment l'Allemagne), Christian Jacob s'en est pris ouvertement à Emmanuel Macron et la stratégie vaccinale du gouvernement, ce mercredi 6 janvier sur RTL.

"Qu'est-ce que l'on a fait depuis un mois ? (…) Pourquoi cette différence avec nos pays voisins alors que depuis un mois on nous expliquait que la stratégie de vaccination était prête ?", a déploré le président des Républicains.

"Pendant trois ans, on nous a fait l'apologie de l'amateurisme, qui sentait bon la fraîcheur printanière, de cette majorité, de ce jeune président. De cet amateurisme, on est passé à l'incompétence. Il n'y a pas d'autre mot. La réalité c'est l'incompétence. L'incapacité à faire les choses", a insisté Christian Jacob.

Emmanuel Macron seul responsable ?

Et pour faire les choses, pour organiser la vaccination plus efficacement, identifier et consulter les populations prioritaires, mettre en place toute la logistique, il aurait fallu faire appel aux élus selon Christian Jacob. "Les maires n'ont pas été mobilisés", a-t-il ainsi constaté. "Rien n'a été anticipé. Rien n'a été préparé. (…) Pourquoi on ne s'appuie pas sur le réseau d'élus ?"

Le président LR a pointé du doigt la colère médiatique et "bien orchestrée" d'Emmanuel Macron, qui a tenu l'administration française pour responsable de la lenteur de la vaccination. "Mais qui est le responsable de l'administration ? (…) Si le président de la République cherche un responsable, il l'a tous les matins en face de lui quand il se rase !"