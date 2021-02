publié le 03/02/2021 à 19:15

Ce mercredi 3 février, Najat Vallaud-Belkacem, directrice France de l’ONG "ONE", était l'invitée de RTL. L'ancienne ministre de l’Éducation nationale et auteure de Objectif 2030 : un monde sans extrême pauvreté, s'est notamment exprimée sur le cas des vaccins contre la Covid-19 et l'attitude des États. "Il y a du bon et du moins bon", dit-elle.

"On a été capable de mettre suffisamment de moyens, notamment les pays riches, pour aider à la recherche et au développement, les laboratoires pharmaceutiques pour être capable de trouver un vaccin en quelques mois. C'est extraordinaire", souligne l'ancienne ministre. "On a réussi à trouver un vaccin grâce à nos efforts conjoints. On a créé des mécanismes de solidarité malgré tout", poursuit-elle.

En revanche, en Afrique, "il n'y en a pas suffisamment et ils n'arrivent pas assez vite", explique Najat Vallaud-Belkacem. "En terme de réservation des doses de vaccins existantes, la vérité c'est que 4 ou 5 grands pays ou régions ont préréservé la moitié des doses existantes aujourd'hui alors que leur population correspond à 11% de la population mondiale. Quelques pays sont en train de s'accaparer les doses existantes, alors qu'il faudrait être dans une répartition plus équitable", dit-elle.