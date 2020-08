Vacances : un été sans répit pour le gouvernement ?

publié le 01/08/2020 à 13:17

Les vacances seront studieuses pour les membres du gouvernement. Jean Castex a martelé qu'il serait "sur le pont tout l'été" et il en attend autant de son équipe gouvernementale. Des ministres qui doivent rester mobilisés, surtout pour les plus exposés en cette période de crise sanitaire, Olivier Véran et Gérald Darmanin en tête.

Ils sont plusieurs à avoir pris les consignes d'Emmanuel Macron au pied de la lettre : une mobilisation à 100% pendant l'été. Et pour ceux qui auraient oublié Jean Castex a fait une petit piqûre de rappel vendredi 31 juillet : "Dans cette période particulière dans laquelle nous nous trouvons, l'État et le gouvernement en particulier sont sur le pont, je le serai moi-même tout l'été, le ministre de le Santé bien entendu, l'ensemble de gouvernement".

Olivier Véran aime raconter dans les médias que le virus ne prend pas de vacances. Il suivra donc l'évolution de l'épidémie depuis son lieu de vacances en Corrèze et il rappellera ici où là que les gestes barrières sont aussi valables à la plage.

Place Beauvau, Gérald Darmanin prépare également un programme d'été chargé. Pour le nouveau ministre de l'Intérieur c'est un fait divers, un déplacement. Il a même appelé le maire d'Anglet après l'incendie jeudi 30 juillet. Depuis vendredi, il est à Rome pour aborder les questions migratoires et de sécurité avec son homologue italien.

En France ou en Europe, les ministres mobilisés cet été ont décidé de le faire savoir.