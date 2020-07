Où les ministres partent-ils en vacances cet été ?

et Coline Daclin

publié le 29/07/2020 à 11:10

C'est le dernier conseil des ministres de la saison ce mercredi 29 juillet. Après ça, les ministres partiront en vacances, pour la plupart en France. Et les membres du gouvernement ne boudent pas leur plaisir. "Quand on verra la montagne ou la mer ça ira déjà mieux", soupire un ministre, lessivé par les derniers mois.

À part Jean-Yves Le Drian, qui a prévu un crochet en Espagne, les ministres resteront tous en France. Bruno Le Maire, par exemple, partira samedi pour Chamonix (Haute-Savoie), avec randonnées en famille au programme. Le ministre de l'Économie rejoindra ensuite le Pays basque, où un dîner entre collègues est déjà prévu avec Roselyne Bachelot, qui a aussi ses habitudes dans le coin.

Ambiance atlantique pour Jean-Michel Blanquer en Bretagne et pour la ministre des Sports Roxana Maracineanu, qui se rendra dans un camping du Cotentin. Mais la Méditerranée marche toujours bien : au moins trois ministres seront en Corse, dont Marlène Schiappa. Éric Dupond-Moretti va lui se poser à Nice (Alpes-Maritimes).

Tous répètent qu'ils partent avec beaucoup de dossiers sous le bras, et qu'ils sont prêts à revenir rapidement en cas de besoin. Gérald Darmanin fait même savoir qu'il s'autorisera simplement quelques jours pour souffler. Même chose pour Jean Castex, qui a prévu des allers-retours entre Paris et Prades, son fief des Pyrénées-Orientales, mais qui a surtout l’intention d’occuper le terrain politique et médiatique tout l'été. Pour lui, les vacances attendront. Quant à Emmanuel Macron, il prendra quelques jours au Fort de Brégançon (Var). Le conseil des ministres de rentrée est prévu le 24 août.