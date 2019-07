publié le 27/07/2019 à 16:07

Bison Futé voit rouge et les gendarmes appellent à la vigilance en voiture mais aussi lorsque vous êtes garé. Alors que ce samedi 27 juillet est un jour de départs en vacances très chargé, les vols se multiplient dans les stations service, notamment sur l'autoroute du soleil, l'A6, où les vacanciers affluent. Dans certaines aires, jusqu'à 30.000 véhicules sont accueillis par jour, l'équivalent d'une petite ville.

En périphérie de Mâcon, c'est prospectus en main que les forces de l'ordre appellent à la vigilance des automobilistes qui pourraient croire qu'il n'y a pas besoin de fermer la voiture pour cinq minutes de pause. Erreur. "Quand on sort du véhicule, il faut toujours faire attention à bien verrouiller le véhicule et éviter de laisser des objets de valeur à la vue de tous", explique Michael Comont, gendarme du peloton motorisé de Charnay-lès-Mâcon.



Les autorités conseillent d'emmener avec soi les biens précieux ou de les cacher pour ne pas attirer la convoitise. Parce qu'avec le début des vacances l'attention se relâche, pensez notamment à votre GPS et à votre téléphone, souvent accrochés à l'allume-cigare. Vous pouvez les mettre dans la boite à gants que vous fermerez.

Le lieutenant Christophe Guiraud et ses équipes préviennent les touristes, qu'ils soient Français ou étrangers, et leur indique notamment qu'en cas de vol, il est préconisé de ne pas toucher à la voiture, de contacter la brigade de gendarmerie la plus proche et d'attendre son intervention.