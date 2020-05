publié le 18/05/2020 à 15:00

À partir de lundi prochain, le trafic reviendra quasiment à la normale sur tout le réseau RATP, a annoncé l'entreprise de transports publics ce lundi 18 mai.

"Le travail effectué par la RATP et Ile-de-France Mobilités, et l’évolution positive du personnel disponible, permet d’ouvrir les réseaux Bus, Tramway, Métro et RER avec des horaires normaux dès le lundi 25 mai prochain", peut-on lire dans le communiqué. "Le réseau métro circulera donc de 5h30 à 1h15 et le réseau RER de 5h à 1h15."

Le trafic sera "100% normal" sur les lignes 1, 13 et 14 du métro parisien. Pour les autres lignes, il faudra compter sur 4 trains sur 5. Pour les RER, le trafic sera quasiment normal sur la ligne A et il faudra prévoir 4 trains sur 5 pour la ligne B. Enfin, le trafic sera normal ou quasiment normal sur toutes les lignes de tramway et pour les bus il faut également compter sur 4 passages sur 5.

La @RATPgroup annonce un trafic presque normal à partir de lundi prochain, 25 mai.



Métro 🚇 : 4/5 (100% - 1, 13, 14)



RER A 🚊 : Quasi Normal



RER B 🚊 : 4/5



Tramways 🚈 : Quasi Normal



Bus 🚌: 4/5 — Arnaud Tousch (@nanotousch) May 18, 2020