publié le 28/05/2019 à 21:00

Au surlendemain des élections, les chefs d'État et de gouvernement de l'Union Européenne se retrouvent à Bruxelles ce mardi 28 mai. Une chose est sûre, ils vont devoir étudier les nouveaux rapports de force, qui ont forcément changé au terme de ce scrutin.



Le premier changement, c'est la percée des Verts comme en Allemagne, en France, aux Pays-Bas et en Irlande. Mais pas seulement. La vague nationaliste a bien eu lieu mais dans proportions moindres que prévues. Celle-ci est plus concentrée sur un petit nombre de pays, comme en Allemagne, en Pologne ou en France.

Enfin, ils parleront également du recul de la droite partout en Europe alors que, jusqu'à présent parmi les dirigeants, la droite était la mieux représentée. Un recul qui laisse notamment une place plus importante au groupe central-libéral, auteur, lui aussi, d'une percée remarquée.

Quid d'Emmanuel Macron ?

Devancé par le Rassemblement national lors de ces élections, Emmanuel Macron pourra-t-il peser autant qu'il le souhaite dans cette nouvelle Union européenne ? Moins que s'il était arrivé en tête, cela va de soit.



Malgré tout, le chef d'État français demeure un élément important. Son groupe est devenu indispensable et son parti est central au sein de ce groupe alors qu'il prépare également des alliances complémentaires et que la chancelière allemande est plus affaiblie que lui. Au final, Emmanuel Macron apparaîtra donc comme le lanceur d'idées le plus prolifique mais le plus irritant, et comme le faiseur de rois le plus actif mais le plus encombrant.