publié le 27/05/2019 à 17:00

Les élections européennes ont acté la recomposition de notre paysage politique. Le duel entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen continue de s'imposer deux ans après la présidentielle, atomisant les autres partis traditionnels. Le Rassemblement national devance de 205.000 voix la liste Renaissance de Nathalie Loiseau, soit 0,9%.



La République en marche a sauvé les meubles dimanche pour son premier test électoral depuis deux ans et préserve ses espoirs de poursuivre autour du parti présidentiel la recomposition politique, avec en ligne de mire les municipales de 2020. Sans attendre plus longtemps, Emmanuel Macron repart à l'offensive en multipliant les discussions avec les autres dirigeants européens pour construire une majorité "progressiste" dans l'Union européenne.

La stratégie des Républicains est un échec retentissant, 8,48% des voix. Du jamais vu dans le parti qui n'enverra que 8 eurodéputés à Strasbourg.

La jeunesse se mobilise pour l'écologie

Et la jeunesse dans tout ça ? On les disait désintéressés par les élections européennes mais les sondeurs se sont trompés. Les jeunes se sont mobilisés et ils ont joué la carte verte. 22% des 18/24 ans ont choisi le bulletin d'Europe Écologie-Les Verts, ce qui permet au parti de Yannick Jadot de culminer à 13,47%, proche de leur score historique d'il y a dix ans, Olivier Bost.



La génération climat qui manifeste dans les rues, tous les vendredis y est pour quelque chose. La conscience écologique est la plus forte chez les 18-24 ans selon Harris Interactive pour RTL, 22% chez les 25-34 ans. Les jeunes se sont mobilisés hier, certes, mais pas tant que ça. 6 jeunes sur 10 chez les moins de 35 ans, ont quand même boudé les urnes. Cela relativise leur poids électoral quel que soit leur choix. Mais ce qui ne change pas de scrutin en scrutin, ce sont toujours les plus de 60 ans qui votent le plus.

LaREM en tête chez les plus de 65 ans

Ensuite, plus on vieillit, moins on vote écolo. C'est l'autre enseignement qui ressort du sondage Harris interactive. C'est quasiment mécanique sur les courbes. Mais c'est complètement l'inverse pour La République En Marche. Emmanuel Macron séduit avant-tout les plus de 65 ans (32%) des électeurs, contre 15% chez les jeunes.



Le vote pour La République En Marche varie fortement d'un département à l'autre, selon les chiffres diffusés lundi par le ministère de l'Intérieur. Des différences flagrantes outremer, avec la Polynésie française qui a le plus voté pour la liste macroniste (43,31%) et La Réunion (10,43%) ou encore Mayotte (8,87%). Paris (32,92%) et les Hauts-de-Seine (33,57%) comptent parmi les territoires où LaREM a fait ses plus gros scores et le vote pro-Macron se situe autour de 19% à 20% dans une trentaine de départements.

RN de 25 à... 65 ans

Celui qui domine le plus large spectre, c'est le Rassemblement national. Le parti de Marine Le Pen est en tête chez les électeurs à partir de 25 ans et jusqu'à 65 ans. C'est à Mayotte que le parti de Marine Le Pen réalise son meilleur score (45,56%), mais il est également notable dans ses places-fortes électorales du nord de la France (Aisne, 39,85%, Pas-de-Calais, 38,07%) et de l'est (Haute-Marne, 36,12%, Ardennes, 35,88%, Meuse 34,09%).



La plupart des départements d’Île-de-France restent en revanche des terres de mission pour le RN (Seine-Saint-Denis, 16,27%, Yvelines, 14,36%, Val-de-Marne 13,27%, Hauts-de-Seine, 9,45%), la palme de la résistance à son implantation revenant à Paris (7,22%).



À noter aussi que près de 85% des détenus autorisés à voter, ont participé au scrutin. Leur choix s'est porté sur le Rassemblement national avec 23,6% (956 voix) et la France insoumise avec 19,7% (798 suffrages). Loin derrière, les listes LaREM (9%) et EELV (8,9%) sont au coude-à-coude.

> Résultats élections européennes : jeunesse, plus de 65 ans... qui a voté quoi ? Crédit Image : RTL | Crédit Média : RTL | Date : 27/05/2019