Uniforme à l'école : "92% des parents en sont satisfaits" en Nouvelle-Calédonie, assure sur RTL un député

L'uniforme scolaire refait son apparition lors de cette rentrée scolaire. Gabriel Attal, le nouveau ministre de l'Éducation nationale, veut l'expérimenter dans les prochains mois dans plusieurs établissements. "J’annoncerai à l’automne les modalités d'expérimentation", a-t-il déclaré lundi 4 septembre, sur RTL. Si le port de l'uniforme n'est que très peu répandu dans les établissements publics de France métropolitaine, hormis les six écoles militaires ou les maisons de la légion d'honneur, il est d'ores et déjà une réalité en Nouvelle-Calédonie. Le territoire ultramarin l'a imposé depuis 2017, notamment dans les écoles primaires.



Nicolas Metzdorf, député Renaissance de Nouvelle-Calédonie, était l'invité de RTL pour parler de cette mesure déployée, selon ses dires, avec succès. "La Nouvelle-Calédonie est composée de plusieurs communautés, comme les Caldoches. On a donc décidé de faire pays et d’imposer la tenue commune dans les écoles primaires. 92% des parents en sont satisfaits, ç'a divisé par trois le coût d’achat pour la rentrée", assure l'élu. "Chez nous, il n’y a pas débat. On est dans une dynamique où on va l’étendre parce que c’est soutenu par les parents et la communauté éducative", poursuit le député.



"Je crois que la France métropolitaine n’y échappera pas"

Nicolas Metzdorf a mis en avant la volonté d'unité à l'école, au sein d'un territoire traversé par de fortes tensions depuis de nombreuses années. "(Avec l'uniforme), on appartient à l’école, on ne fait plus référence aux communautés. On crée le sentiment d’appartenance à la Nouvelle-Calédonie", a mis en avant le député Renaissance. "Je crois que la France métropolitaine n’y échappera pas. Je ne vois pas comment on lutte contre le communautarisme si on n’impose pas quelque chose de commun aux plus jeunes", pronostique l'élu.

D'un point de vue plus pratique, "les parents paient une partie et la collectivité une autre." "Cela permet une augmentation du pouvoir d’achat, surtout que les prix sont deux à trois plus élevés qu’en métropole", ajoute Nicolas Metzdorf. "Mais le plus important était pour nous de faire pays, qu’on se sente d'abord Calédonien avant de se sentir d’une communauté", répète-t-il. Plusieurs élus se sont proposés pour expérimenter l'uniforme au collège, dont les présidents LR des Conseils départementaux des Alpes-Maritimes et des Bouches-du-Rhône.