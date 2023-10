"Un long tunnel de 2 heures" : quand les députés trouvent les questions au gouvernement trop longues

Redynamiser les questions au gouvernement. Voilà l'objectif de Yaël Braun-Pivet, présidente de l'Assemblée nationale, qui souhaite réformer les questions au gouvernement, qui ont lieu tous les mercredis. Une réunion entre chefs de groupes parlementaires est prévue le mercredi 4 octobre au matin afin de trouver une solution à ces sessions souvent ennuyeuses pour les députés.

Malgré des joutes oratoires parfois passionnées, cet exercice ennuie considérablement les députés. Le Républicain Philippe Gosselin, le Macroniste Robin Reda et Jean-Philippe Tanguy, du Rassemblement National partagent le même constat. Le premier parle d'un "long couloir, un long tunnel de deux heures qui maintient difficilement l'attention des parlementaires et des téléspectateurs", tandis que le député du parti au pouvoir justifie sa sortie dès 16 heures de l'hémicycle par le fait de "faire des pauses" et avoue que "ce n'est pas toujours très ludique".

"Le problème, ce n'est pas la formule, mais le gouvernement", selon Jean-Philippe Tanguy, qui met en avant son assiduité lors de ce type de séances parlementaires.

Quelles pistes sont évoquées par Yaël Braun-Pivet ?

Selon la présidente de l'Assemblée, invitée ce mardi matin sur RTL, des questions plus courtes pourraient être envisagées, ainsi que le retour à deux séances de QAG pour réduire leur durée, qui est actuellement de deux heures. Elle partage le constat des députés : "Je perds 50% de députés au bout de la première heure, je perds 50% de membres du gouvernement et je sais qu'on perd 50% de Français qui regardent les questions au gouvernement" affirme-t-elle.

L'option d'obliger les députés et les membres du gouvernement à siéger à ce moment-là n'est pas retenue par la présidente de l'hémicycle, qui préfère donner envie aux différents acteurs de regarder et de participer à la séance. À l'heure où sont rédigées ces lignes, rien n'est définitif : "Regardons ensemble, je ne sais pas si j'arriverai à les réformer, mais en tout cas, j'essaye, et c'est la raison pour laquelle je réunis les présidents de groupe" ce mercredi, a-t-elle conclu.