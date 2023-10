VIDÉO - Philippe Caverivière : "Yaël Braun-Pivet à l'Assemblée nationale, c'est Guy Lux dans Intervilles"

Ce mardi 3 octobre, RTL recevait Yaël Braun-Pivet, la présidente de l'Assemblée nationale... enfin c'est ce que croyait RTL. Si l'on en croit Philippe Caverivière, elle est plutôt la "CPE du Palais Bourbon". "Vous mériteriez un ministre, le ministère du Bazar, du Chahut, du Bordel, du Souk, du Dawa", analyse l'humoriste face à la présidente de la chambre basse du Parlement.

"Vous êtes à ça de convoquer les parents" des députés les plus perturbateurs, juge Philippe Caverivière. "On peut moins le faire au Sénat, il faut reconnaître que c'est moins le bazar", s'amuse-t-il. Et d'ajouter : "Yaël Braun-Pivet à l'Assemblée nationale, c'est Guy Lux dans Intervilles".

Pendant ce temps-là, le Président a annoncé 238 nouvelles brigades de gendarmerie. "C'est toujours Emmanuel Macron qui annonce les bonnes nouvelles", note Philippe Caverivière. "Comme quand tu étais petit, à Noël, c'est ton père qui ouvrait le cadeau et qui jouait avec (...). Emmanuel Macron, il fait pareil". En tout, 2.144 gendarmes supplémentaires ont été recrutés. "Ce sont essentiellement des anciens profs qui cherchaient un boulot plus calme".

Enfin, Éric Ciotti milite pour une baisse des taxes sur le carburant financée par une baisse des allocations chômage. "Il y en a là-dedans. Bientôt, on ira voir la queue devant Pôle Emploi pour leur dire merci", prédit Philippe Caverivière.