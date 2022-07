Des révélations qui font grincer des dents à gauche. À l'issue d'une vaste enquête internationale sur l'entreprise Uber, dont les résultats ont été publiés lundi 11 juillet, le nom d'Emmanuel Macron apparaît à plusieurs reprises. Les journalistes, qui ont réussi à se procurer 124.000 documents internes, font état de mails et de SMS, dont certains adressés au chef de l'État du temps où il était encore ministre de l'Économie.

Au moins 17 "échanges significatifs", selon l'expression employée par le journal, entre Emmanuel Macron ou ses proches conseillers et les équipes d'Uber ont ainsi été découverts. Soit un échange par mois en moyenne lorsqu'il était ministre. Au cœur de ces discussions, la réglementation française sur les VTC, ces véhicules avec chauffeur qui ne sont pas des taxis.

Selon le journal, le ministre aurait alors aidé l'entreprise américaine dans le but de faire évoluer les lois françaises pour qu'elles soient plus favorables au futur géant des transports. "Plus qu'un soutien, Emmanuel Macron a quasiment été un partenaire", écrit Le Monde, qui pointe notamment des amendements rédigés par Uber, transmis clé en main à des députés lors de la loi Macron en janvier 2015.

Qu'une entreprise transmette des amendements déjà rédigés aux parlementaires n'est pas illégal sur le papier et même assez fréquent. En revanche, qu'un ministre s'implique personnellement, sans mandat clair du chef de l'État, est un peu plus inédit, mais n'est pas répréhensible.

