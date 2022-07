La Nupes a disposé d'une tribune pour défendre, lundi 11 juillet, sa motion de censure à l'Assemblée nationale. Durant son discours, la cheffe de file des Insoumis, Mathilde Panot, a effleuré l'autre sujet qui secoue en ce moment l'Assemblée : les révélations sur les liens entre Emmanuel Macron et la plateforme Uber.

Selon le journal Le Monde, le ministre Macron aurait aidé l'entreprise américaine dans le but de faire évoluer les lois françaises pour qu'elles soient plus favorables au futur géant des transports. "Qui est d'accord avec le président des lobbys, qui roule pour Uber?", questionne-t-elle. "Car non, Mme la Première ministre, vous n'avez pas changé : ni sur le fond, ni sur la forme."

Après les révélations, les députés de la Nupes réclament des explications et une commission d'enquête parlementaire. Certains, comme Andrien Quatennens, y voient beaucoup plus qu'une petite affaire : "Le scandale des 'Uber files' vient enfoncer le clou et confirmer l'intuition générale : on avait bien compris qu'Emmanuel Macron se servait de la politique pour satisfaire des intérêts privés. Ça montre que quelqu'un qui avait des responsabilités politiques a mis son poids pour ses intérêts privés."

Bruno le Maire, le Ministre de l'Économie, est monté au créneau pour défendre le président. Il estime qu'il s'agit pour Macron, du travail normal d'un ministre.

À écouter également dans ce journal

Météo - Moins d'un mois après la dernière, la nouvelle vague de chaleur devrait durer plus d'une semaine en France. Elle s'est installée, lundi, depuis le Sud-Ouest du pays. Les températures pourraient, dès mardi, atteindre localement 39°C.

Tour de France - Après avoir testé l'ensemble des coureurs du Tour de France, l'UCI a annoncé que l'intégralité du peloton est négatif au Covid-19. Les tests ont été réalisés après que plusieurs participants ont été contraints à l'abandon après avoir été contaminés.

Japon - Des révélations tombent sur la famille de Shinzo Abe et sur leurs liens avec la secte Moon. La mère du suspect faisait partie des fidèles. Le suspect souhaitait se venger en visant l'ancien Premier ministre japonais.

