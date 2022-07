"Uber files" : François Hollande assure que "l’Élysée n’était pas au courant"

Ce lundi 11 juillet, des révélations ont été faites sur le fonctionnement de l'entreprise Uber. Dans cette enquête reposant sur près de 124.000 documents internes à Uber et adressés par Mark MacGann au quotidien britannique The Guardian, le nom d'Emmanuel Macron est apparu à plusieurs reprises. Alors ministre de l'Économie, il aurait fait, entre 2014 et 2015, évoluer les lois françaises dans le but d'aider l'entreprise américaine à s'installer sur le territoire national. Ce sont près de 17 "échanges significatifs" qui sont ainsi évoqués entre Emmanuel Macron ou ses proches conseillers et les équipes d'Uber.

Président en exercice au moment des faits, François Hollande a assuré à nos confrères de Libération, ne pas avoir été au courant de ces échanges : "Il n’y a jamais eu, au niveau de l'Élysée, la connaissance du moindre deal. Si ça s’est fait, l'Élysée n’était pas au courant". Il a dans le même temps assuré ne pas "avoir le souvenir" d'avoir rencontré à cette époque le fondateur d'Uber Travis Kalanick.

L'ancien ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve a lui aussi été interrogé par Libération, mais n'a pas souhaité commenter ces révélations. Il a assuré qu'il gardait ses déclarations pour "un cadre officiel, comme une commission d’enquête parlementaire".

