et AFP

publié le 08/03/2021 à 13:07

Le chef de file de La France insoumise Jean-Luc Mélenchon a indiqué dimanche 7 mars qu'il ne donnerait pas de consigne de vote en cas de duel Macron/Le Pen au second tour de la présidentielle de 2022, même si tous deux ne sont "clairement pas la même chose". "L'un est d'extrême centre, c'est-à-dire libéral complètement échevelé, très autoritaire. Et l'autre on ne sait pas très bien ce qu'elle veut, car maintenant la voilà repeinte en Européenne très allante", explique-t-il.

Selon Jean-Luc Mélenchon, "c'est devenu un objet flou Mme Le Pen, mais nous savons bien qui elle est, c'est l'extrême droite traditionnelle". Le chef de file LFI a déclaré sur France 3 qu'il ne reprendra "jamais l'initiative de dire faites ceci, faites cela" en cas de duel Macron/Le Pen. En 2017 lors du second tour qui opposait Marine Le Pen a Emmanuel Macron, il avait déjà refusé de donner une consigne à ses électeurs, indiquant simplement que, pour sa part, il irait voter, et pas pour le Front national.

Un nouveau sondage Harris Interactive publié dimanche place Emmanuel Macron au coude-à-coude avec Marine Le Pen à l'issue du premier tour, avec 25% d'intentions de vote chacun si Xavier Bertrand était le candidat de droite (troisième avec 15%). Sondage que Jean-Luc Mélenchon, a qualifié de "pas sérieux".