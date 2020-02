publié le 18/02/2020 à 15:59

Le ministère de l'Agriculture a confirmé lundi 17 février, la contamination de fruits en serre dans le Finistère par le virus To BRF. Alors que les producteurs de tomates sont inquiets, Didier Guillaume le ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation se veut rassurant.

"Il n'y a aucun risque de transmission pour l'homme" assure le ministre, avant d'ajouter "mais il se transmet entre fruits, entre semences, entre plants, notamment la tomate". En effet, bien que le virus ne soit pas considéré comme dangereux pour l'homme, il fait peser un risque économique sur la filière.

Selon l'Agence de sécurité sanitaire (Anses), le virus de la tomate peut infecter jusqu'à 100% des plantes sur un site de production, ce qui le rend redoutable pour les cultures à haute densité de plantation comme les cultures sous serre. L'Agence a par ailleurs dévoilé les résultats concernant les serres en suspicion dans le Finistère et les résultats sont positifs "elles sont bien contaminées par le virus", a annoncé le ministère.

On va gagner cette bataille Didier Guillaume, ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation





Là encore Didier Guillaume se veut rassurant : "Le foyer est circonscrit pour l'instant et des mesures de confinement ont été prises immédiatement", déclarait le ministre de l'Agriculture au micro de RTL. "Nous allons détruire tout cela, on va faire en sorte de continuer à ce que la sécurité sanitaire soit la plus forte possible, on va gagner cette bataille".

D'après le ministère, les plants incriminés "proviennent du Royaume-Uni mais sont issus de semences produites aux Pays-Bas". Trois autres exploitations "ont été identifiées comme ayant reçu le même type de plants" et font l'objet d'inspections et de prélèvements, dans le cadre de l'enquête de traçabilité.