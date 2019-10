Thierry Solère, député LaREM, mis en examen pour fraude fiscale

publié le 11/10/2019 à 22:22

Thierry Solère a été mis en examen ce vendredi 11 octobre. Il est notamment accusé de fraude fiscale, détournement de fonds publics, recels et trafic d'influence, a indiqué la procureure de la République de Nanterre.

La mise en examen concerne les infractions de fraude fiscale, détournement de fonds publics par dépositaire de l'autorité publique, recel de violation du secret professionnel, trafic d'influence passif concernant quatre sociétés, recel d'abus de bien sociaux, recel d'abus de confiance, financement illicite de campagnes électorales, portant sur une période comprise entre 2003 et 2017, a-t-elle précisé.

Le 29 janvier 2019, le député avait déposé une plainte contre X pour "faux et usage de faux", auprès du parquet de Paris, concernant un document rédigé par le parquet de Nanterre dans l'enquête le concernant.



"J'ai été jeté en pâture, en garde-à-vue (...) Je pense que dans le contexte général où tous les élus sont mis en cause et qu'il y a une défiance généralisée, on doit être plus irréprochable. Si on est mis en cause, on doit répondre à la justice, dit-il. Mais je ne peux pas toléré qu'on ait produit de faux éléments au bureau de l'Assemblée nationale". avait-il déclaré sur RTL le 12 février dernier.