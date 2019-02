publié le 12/02/2019 à 08:13

"Je ne suis pas sacré, je ne suis pas la République". C'est avec cette attaque à peine voilée contre Jean-Luc Mélenchon, que Thierry Solère explique pourquoi il accuse deux magistrates de "faux" et porte plainte.



Le député La République En Marche visé par une instruction pour fraude fiscale et trafic d'influence, a déposé une plainte contre X le 29 janvier, pour "faux et usage de faux", auprès du parquet de Paris, concernant un document rédigé par le parquet de Nanterre dans l'enquête le concernant.

Thierry Solère explique quel est le "problème", comme il le qualifie lui-même : "J'ai pu consulter pourquoi on voulait faire une demande d’immunité parlementaire (...) Le 2 juillet, on m'informe que le parquet de Nanterre réclame la levée de mon immunité parlementaire et mon placement en garde-à-vue. Ce n'est pas banal (...) C'est écrit noir sur blanc : après deux ans d'enquête, ils ont découvert que les crédits immobiliers que j'avais contractés n'existent pas".

Je ne peux pas toléré qu'on ait produit de faux éléments au bureau de l'Assemblée nationale Thierry Solère, député LaRem Partager la citation





Le député, anciennement Les Républicains, estime que cela est "simplissime à prouver". "Dans mon ordinateur, qui a été perquisitionné, il y a tout. Mes relevés bancaires, mes contrats de prêt, mes plans de remboursement... Je suis stupéfait par ces accusations", ajoute-t-il.



Thierry Solère se défend de tout "complotisme". "Je veux comprendre. J'ai parfois des collègues qui me disent que sur le mur des cons, je dois avoir une place assez grande. Je ne rentre pas là-dedans. On est dans un état de droit. J'ai été jeté en pâture, en garde-à-vue (...) Je pense que dans le contexte général où tous les élus sont mis en cause et qu'il y a une défiance généralisée, on doit être plus irréprochable. Si on est mis en cause, on doit répondre à la justice, dit-il. Mais je ne peux pas toléré qu'on ait produit de faux éléments au bureau de l'Assemblée nationale".