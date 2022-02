INVITÉE RTL - Supprimer "immédiatement" le passe vaccinal ? 20 sénateurs LR le demandent, Pécresse contre

"Le passe vaccinal doit être levé maintenant et non pas juste avant le premier tour !". Voici la demande formulée par vingt sénateurs Les Républicains dans une tribune publiée sur Le Figaro ce lundi 14 février.

Ils dénoncent "une stratégie politique" et non plus une "gestion sanitaire de la crise". "Le passe vaccinal se révèle même contreproductif en donnant le sentiment à nos compatriotes d’être protégés, les incitant à abandonner les gestes barrières", ajoutent-ils.

Invitée de RTL ce lundi, Valérie Pécresse ne partage pas la même ligne que les sénateurs. La candidate Les Républicains a jugé que le moment n'était pas encore venu de lever le passe vaccinal. "Les sénateurs sont vigilants et ils ont raison. Il faudra supprimer le passe vaccinal dès que la situation sanitaire le permettra, le plus vite possible. Mais ce n'est pas encore le moment", a-t-elle expliqué.

Gabriel Attal a donné une ligne d'horizon pour la fin du passe vaccinal. Sur Europe 1 le 11 février dernier, le porte-parole du gouvernement a indiqué qu'il pourra être arrêté, tout comme l'obligation du port du masque "dès qu'on le pourra", "d'ici fin mars, début avril".