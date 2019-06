et AFP

publié le 13/06/2019 à 16:57

"La taxe d'habitation sera intégralement supprimée en 2023, et ce sera inscrit dans la loi". C'est par ses mots que Bruno Le Maire a déclaré que la suppression intégrale de la taxe d'habitation était repoussée d'un an, en 2023. "Nous faisons les choses progressivement", a-t-il justifié sur France Info.



Dans son discours de politique générale ce mercredi 12 juin, le Premier ministre, Édouard Philippe, a rappelé que la taxe d'habitation sur les résidences principales serait supprimée pour l'ensemble des Français, mais avec un nouveau calendrier. Pour 80% des "Français les plus modestes (...) leur taxe sera intégralement supprimée en 2020. Pour les 20% restants, la suppression se déploiera sur trois années", a indiqué le Premier ministre.

Le gouvernement, après avoir un temps promis de supprimer la taxe d'habitation pour l'ensemble des Français "au plus tard d'ici 2021", évoquait depuis plusieurs mois comme date butoir la fin du quinquennat. Mais les contraintes pesant sur les finances publiques, en raison notamment des mesures annoncées face au mouvement des "gilets jaunes", ont obligé l'exécutif à revoir sa copie, pour éviter une envolée de la dette publique.

En effet, la suppression de la taxe d'habitation pour les 20% de ménages les plus riches coûtera 7 milliards d'euros aux finances publiques selon Bercy. Un chiffre à ajouter aux 9 milliards budgétés pour les 80% de ménages les moins aisés.

Une suppression qui appelle d'autres mesures

De son côté, le ministre de l'Économie s'est félicité que cette décision n'ait pas été prise de manière trop hâtive : "Qu'est ce qu'on n'aurait pas dit si on s'était précipité pour faire ça vite, avec un impact sur les finances publiques qui aurait été un impact très fort". Il ajoute ensuite que pour abandonner la suppression totale de la taxe d'habitation, il faudrait "défaire une loi". "Ce n'est jamais très simple, vous savez, de revenir sur une baisse d'impôts qui a été accordée aux Français", a-t-il également assuré.



Interrogé sur les mesures d'économies qui seront prises au-delà du report de la suppression totale de la taxe d'habitation pour éviter un dérapage trop important de la dette, Bruno Le Maire a évoqué la suppression de certains organismes publics, "l'incitation à travailler plus longtemps" et la réduction des niches fiscales.



"Nous remettrons au Premier ministre nos propositions" dans "la première quinzaine de juillet", a souligné M. Le Maire, en promettant un travail "rigoureux" pour identifier les gisements d'économies.