De nombreux tableaux ont été la cible de collectifs d'activistes pour le climat depuis plusieurs semaines : un Monet a été aspergé de purée au musée Barberini de Potsdam, un Van Gogh de soupe de tomate à la National Gallery de Londres, la Joconde entartée au Louvre, et le dernier en date, jeudi 27 octobre, La Jeune fille à la perle de Vermeer dans le musée Mauritshuis, à La Haye.

La conseillère EELV de Paris, Raphaëlle Rémy-Leleu, a expliqué que ces actions avaient pour but d'"interpeller, de choquer", les États et les gouvernements, pour qu'ils prennent "des actions nécessaires de manière urgente". Selon elle, cela doit "créer un sursaut" à la fois dans la population et dans les institutions.

Un argument que réfute le ministre de la Transition écologique, Christophe Béchu, pour qui "cela dessert la cause". Il explique que la plupart des visiteurs ne comprennent pas pourquoi "on va dans des musées pour jeter de la nourriture sur des œuvres".

Ces actions, qui ont surtout pour but de faire réagir face à l'utilisation d'énergies fossiles, "ne sont pas "le bon message", elles montent les gens "les uns contre les autres", selon Christophe Béchu. Le ministre reconnaît néanmoins "que la sortie des énergies fossiles est une nécessité."

