INVITÉ RTL - Réforme des retraites : "Il faut la faire pour les générations à venir", martèle Christophe Béchu

L'hypothèse, évoquée lundi par Emmanuel Macron, de réformer les retraites dès cet automne, agite la majorité, avec un groupe Renaissance "divisé" et des alliés discrètement réticents. Le président de la République pourrait passer en force. "Ce n'est pas une question de politique mais de démographie", estime Christophe Béchu, ministre de la Transition écologique, invité de RTL ce vendredi 16 septembre.

"Tous les pays qui nous entourent ont conduit des réformes des retraites et nous devons la conduire. L'engagement qui a été pris c'est qu'elle rentre en vigueur en janvier 2023. Le sujet qui reste, c'est 'à quel moment on la lance ?'", poursuit le ministre. "Qu'on ait le débat maintenant, ça montre qu'on est entré dans cette réforme. Il faut qu'on la fasse pour les générations à venir", dit-il.

Invité de RTL jeudi 8 septembre, le secrétaire général de la CFDT Laurent Berger a maintenu sa position contre le report de l'âge légal de départ à la retraite. "C'est mettre le feu au pays", selon lui. "Ça faut des années qu'on dit qu'il faut qu'on attende quelques mois, quelques années et pendant ce temps-là, on est un pays qui vieillit. Bien sûr que ce n'est pas agréable, mais c'est une question de justice et de responsabilité", rétorque Christophe Béchu.

