Tensions sur les carburants : la France pourra-t-elle se passer un jour des énergies fossiles ?

Le sujet du jour. Depuis plusieurs jours, un mouvement social dans plusieurs raffineries et dépôts de carburant s'est levé, empêchant l'approvisionnement de nombreux français. Le lundi 10 octobre 2022, la ministre de la Transition énergétique, Agnès Pannier-Runacher affirme qu'une station service sur trois est mise en difficulté.

Face à la réclamation d'une augmentation salariale, le gouvernement exige un déblocage immédiat des stations services par une réquisitions des salariés. À cette réponse, la grève est reconduite pour les groupes Total Energie et Esso-ExxonMobil.

On se souvient encore des mots d'Élisabeth Borne en juillet 2022 espérant faire de la France, la première grande nation à ne plus utiliser d'énergies fossiles. Un objectif entrant dans le plan de sobriété énergétique, développé par la première ministre en octobre 2022.

Aujourd'hui, la dépendance aux énergies fossiles reste majoritaire en France. La quasi totalité de la pollution en use pour se déplacer, se chauffer (gaz ou fioul) ou encore dans la consommation plastique. Même chose pour l'économie : 70 à 75 % d'énergie consommée en France comme en Europe, provient d'une énergie fossile. Un état des lieux bien lointain du défi d'indépendance qu'à proclamé le gouvernement.

Pourquoi on en parle ? Peut-on parler de dépendances françaises aux énergies fossiles ? Se passer des énergies fossiles est-elle sans conséquences ?



Citation. "Rester dans les énergies fossiles, cela coûte extrêmement cher. Pour moi, la question c'est 'peut-on se payer le luxe de rester dans les fossiles ?' Et la réponse est non. Il faut changer et la vraie question, c'est comment est-ce qu'on en sort ? Quels investissements on fait ? Quelle planification on met en place et comment on accompagne les agriculteurs, les industriels mais aussi monsieur et madame Tout-le-monde et le chauffeur de VTC ?", Thomas Pellerin-Carlin, directeur du programme européen à l’institut de l’économie pour le climat.

