Tableau de Monet aspergé de purée : jusqu'où iront les activistes écologistes ?

Le sujet du jour. Après Van Gogh, c'est au tour de Monet d'être la pointe de mire d'une nouvelle désobéissance civile. Dimanche 23 octobre 2022, deux activistes du mouvement "Letzte Generation" (dernière génération) ont lancé de la purée sur la toile "Les Meules" de Claude Monet, exposée au Musée de Barberini à Potsdam (Allemagne).

Habillés de gilets oranges, agenouillés et dos à la peinture, les deux jeunes exigent un engagement de la part des gouvernements fédéraux allemand et autrichien, afin d'entreprendre des mesures pour lutter contre le réchauffement climatiques.

Ce nouvel agissement fait partie d'une série d'actions menées depuis quelques temps par des militants écologiques, à l'image du match PSG-OM, la brève interruption du Tour de France ou encore la protestation d'une militante à Roland-Garros.

Pourquoi on en parle ? Ces désobéissances civiles symbolisent le cri d'alerte d'une génération anxieuse en raison des changements climatiques mais aussi la dénonciation d'un aveuglement général. Ces jeunes activistes sont-ils plus radicaux qu’hier ? Ou ne sont-ils que les héritiers de coups d’éclat plus anciens comme ceux des faucheurs d’OGM ou de Greenpeace ? Est-ce du militantisme opportuniste ? Est-ce une mobilisation de personnes désespérées ?

Citation. "Aujourd'hui on fait le constat avec pleine lucidité et pragmatisme qu'avec tous les outils dont on a disposition, ça ne marche pas. Les rapports scientifiques s'accumulent. Donc oui, on a recours à cette puissance médiatique, on est obligé d'aller là où le regard se porte et de montrer ce qui compte vraiment", affirme Quentin, membre de l’organisation "Dernière Rénovation".

