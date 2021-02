publié le 05/02/2021 à 13:46

Les musées vont-ils pouvoir rouvrir ? Jean Castex n'a pas donné de date jeudi 4 février mais il n'a pas non plus exclu la question définitivement. Le Premier ministre avait d'ailleurs demandé à la ville de Strasbourg de lui faire des propositions.

Anne Mistler, adjointe à la culture à la mairie de Strasbourg, a mis au point un protocole pour permettre de nouveau l'accès aux lieux culturels sans risque sanitaire : "Dans les musées on imagine pouvoir accueillir des petits groupes ou des demi-groupes de classe avec une distanciation de 6 à 8 mètres carrés et un animateur ou une animatrice qui les pilote dans le musée. Dès qu'un groupe a quitté un espace, un autre peut suivre derrière mais avec un respect strict du protocole sanitaire. C'est aussi ouvert pour les populations en grande fragilité, avec des groupes de maximum 10 personnes et qui sont bien accompagnés."

Selon Anne Mistler, "les musées sont prêts, mais pas seulement. On envisage la réouverture des cinémas, des salles de spectacle, c'est-à-dire tous les lieux qui ont renforcé leur protocole sanitaire pour accueillir de façon successive et de façon très limitée."

L'adjointe à la culture ajoute que "ce qui est important c'est de retisser le lien social entre les spectateurs et les artistes ou les professionnels, car à force de ne plus être en contact, il y a une perte de sens de ce qu'ils font. Donc c'est extrêmement important qu'ils puissent retrouver des spectateurs : les jeunes, les enfants, les étudiants qui sont dans un grand isolement et puis de petits groupes de personnes âgées en bonne forme et pour qui c'est important de retrouver un peu de lien social."