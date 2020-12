publié le 15/12/2020 à 19:22

Pierre Richard, qui vient de sortir son dernier album Nuit à Jour, a tenu à dénoncer au micro de RTL Soir les mesures de restrictions sanitaires qui ont entraîné la fermeture des cinémas et des salles de spectacle. L'artiste "ne décolère pas". Une colère qui avait déjà été suscitée par la fermeture des "librairies" alors que les bureaux de tabac étaient ouverts au public.

"Maintenant, on est en 'absurdie' : les grandes surfaces sont pleines, les métros sont bourrés" avec des passagers "côte-à-côte" et "les trains sont pleins", souligne le comédien sur RTL. "Quand je joue sur scène, les spectateurs portent un masque et ne regardent pas à côté. Il y avait vraiment des protections, rappelle le comédien, mais c'est la culture qui trinque dans tout ce magma".

"Je trouve cela injuste et stupide : les gens ont le droit de rêver", regrette-t-il. "On a l'impression" que ce secteur "est la dernière roue du carrosse" et que le gouvernement trouve toujours "des bonnes excuses". "Je ne comprends pas ce mépris pour la culture", conclut Pierre Richard.