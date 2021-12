Présidentielle : 67% des Français jugent que Zemmour fait un mauvais début de campagne

À 4 mois du premier tour de l'élection présidentielle, les intentions de vote baissent légèrement pour Eric Zemmour. Selon notre sondage BVA, pour Orange et RTL, 67% des Français considèrent que le candidat d'extrême droite fait un mauvais début de campagne, soit deux tiers des Français.

Cela fait plus d'une semaine qu'Eric Zemmour a annoncé sa candidature à l'élection présidentielle, cependant, les intentions de vote pour le polémiste ne progressent pas. Elles sont même en recul, puisque le candidat d'extrême droite est crédité de 13% des intentions de vote, soit 2 points de moins qu'en novembre.



En cause, un mauvais début de campagne, voire "très mauvais" pour 35% des Français. Le sentiment est partagé pour 45% des sympathisants du Rassemblement national, et pour 52% des sympathisants Républicains. Camp dans lequel Valérie Pécresse a le vent en poupe. La candidate est créditée de 17% des intentions de vote, suffisant pour devancer Marine Le Pen et se qualifier au second tour face à Emmanuel Macron.

La candidate du Rassemblement national, pour sa part, obtient 16% des intentions de vote au premier tour, soit 2 points de moins qu'en novembre.