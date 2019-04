publié le 01/04/2019 à 18:44

Alors qu'elle vient d'être nommée porte-parole du gouvernement, dimanche 31 mars, Sibeth Ndiaye est à nouveau sous le feu des critiques pour ses choix maladroits, en matière de communication.



L'ancienne chargée des relations presse durant la campagne d'Emmanuel Macron, et nouvelle secrétaire d'État auprès du Premier ministre, a souhaité célébrer sa prise de fonctions en publiant un message sur Twitter. Un poste influent au sein de l'exécutif, que l'ex-conseillère en communication qualifie de "nouveau job".

Mais cet anglicisme un brin décontracté n'est, semble t-il, pas du goût de tous. En effet, de nombreux internautes et certains élus n'ont pas manqué de rappeler à celle qui a succédé à Benjamin Griveaux qu'elle occupe désormais "une responsabilité politique de premier plan" et non "un simple job".

Vous informer et expliquer ce que fait le gouvernement pour votre quotidien : c’est mon nouveau job (merci @EmmanuelMacron et @EPhilippePM pour leur confiance !), et ça commence tout de suite. Je vous dis à demain pour mon premier compte-rendu du Conseil des Ministres. — Sibeth Ndiaye (@SibNdiaye) 31 mars 2019

Être porte-parole du gouvernement n'est pas un simple job, c'est une mission au service de l'État. Éric Ciotti Partager la citation





"Ce n'est pas un 'nouveau job'", a rétorqué l'ancien préfet Gilles Clavreul, ajoutant, "ce qui vaut pour une entreprise ne vaut pas nécessairement pour l’État. La trivialisation de la parole de ses représentants affaiblit son autorité". Une critique appuyée par le député LR Éric Ciotti, qui appelle également la nouvelle porte-parole faire preuve de sérieux : "Être porte-parole du gouvernement n'est pas un simple job, c'est une mission au service de l'État", a t-il insisté.

Une crédibilité entachée

Si cette familiarité peu conventionnelle a suscité un flot de réactions négatives, c'est qu'elle n'est pas sans rappeler les antécédents de Sibeth Ndiaye, proche du président, connue pour ses méthodes abruptes auprès de journalistes - qu'elle avait notamment qualifiés de "sagouins"- et ses propos désinvoltes, parfois inappropriés.



En août 2017, la communicante de 39 ans s'était fait remarquer en confirmant le décès de Simone Veil à un journaliste par SMS. Son message avait été dévoilé par Le Canard enchaîné : "Yes, la meuf est dead". Une expression déplacée que la jeune femme nie avoir jamais employée.



Plus tôt, en juillet 2017, elle confiait à L'Express : "J'assume parfaitement de mentir pour protéger le président". Une déclaration également démentie par l'intéressée - soutien controversé d'Emmanuel Macron dans l'affaire Benalla - que reprennent désormais ses détracteurs, dont Ian Brossat, tête de liste PCF aux européennes et le sénateur RN Stéphane Ravier, qui la qualifie ouvertement de "menteuse".

#Remaniement ministériel : avec la menteuse professionnelle Sibeth Ndiaye comme porte-parole du gouvernement, la macronie assume enfin qu'elle passe son temps à diffuser des #FakeNews !



Ça risque d'être compliqué de nous faire la morale maintenant ;) pic.twitter.com/rGltVAcjZy — Stéphane Ravier (@Stephane_Ravier) 31 mars 2019

Sibeth Ndiaye disait il y a peu “j’assume parfaitement de mentir”.



Avec les pratiques de ce gouvernement, elle semble effectivement être taillée pour le poste de porte-parole. Via @BFMTV pic.twitter.com/zhoiq75nOt — Ian Brossat (@IanBrossat) 31 mars 2019

Sibeth Ndiaye a prononcé ce lundi 1er avril un discours lors de sa passation de pouvoir avec Benjamin Griveaux. Une première allocution durant laquelle la jeune femme d'origine sénégalaise a assuré "gravir cette marche, en toute humilité" et faire de son ministère "celui de l'écoute".