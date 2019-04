Sibeth Ndiaye veut que son ministère soit celui de "l'écoute"

et AFP

publié le 01/04/2019 à 11:03

Une proche de la première heure a un poste central. Sibeth Ndiaye, conseillère presse d'Emmanuel Macron, a été promue porte-parole du gouvernement. Elle succède ainsi à Benjamin Griveaux.



Après un remaniement annoncé par l'Élysée dimanche 31 mars, la passation de pouvoir s'est déroulée ce lundi 1er avril. La nouvelle porte-parole du gouvernement assure que son ministère doit "d'abord" être "celui de l'écoute".

"Servir la France, c'est pour moi avant tout servir tous les Français. Ce que je souhaite, c'est que ce ministère leur soit ouvert. Ce ministère, qui bien souvent est considéré comme celui de la parole, je veux d'abord qu'il soit celui de l'écoute", a affirmé la nouvelle porte-parole âgée de 39 ans. L'ex-conseillère du président, réputée pour son franc-parler, a donné une longue accolade à son prédécesseur à la fin du discours.

Ce Ministère vous est ouvert : souvent considéré comme celui de la parole, je veux d’abord qu’il soit celui de l’écoute. C’est avec vous tous que je veux contribuer à retisser les liens d’une histoire collective, d’un progrès à conquérir, d’une transformation à réussir. — Sibeth Ndiaye (@SibNdiaye) 1 avril 2019

Une marche franchie "avec fierté"

Benjamin Griveaux, qui a quitté le gouvernement pour se lancer à la conquête de Paris, a souhaité "belle route" à celle devenue "une messagère qui se lève tôt et qui se couche tard, parfois très tôt et souvent très tard".



"Je m'apprête aujourd'hui à franchir une marche. Cette marche, je n'ignore pas qu'elle est haute", a souligné Sibeth Ndiaye, confiant le "doute" qui l'avait "submergée" dimanche soir avant d'accepter le ministère.



"Cette marche, je la franchis avec la fierté de servir la France, ce pays que je me suis choisi parce qu'avant même d'être Française, j'ai compté parmi les engagés de ce pays", a ajouté la ministre, née au Sénégal. "La France m'a beaucoup donné, aujourd'hui c'est à mon tour de le lui rendre", a-t-elle conclu.