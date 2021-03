Seine-Saint-Denis : Macron en déplacement lundi pour promouvoir le mentorat

et AFP

publié le 01/03/2021 à 04:32

Emmanuel Macron devrait annoncer lundi 1er mars, au cours d'un déplacement en Seine-Saint-Denis, des mesures pour multiplier le nombre de jeunes bénéficiant des conseils professionnels d'un mentor, dans un contexte tendu après la mort récente de trois adolescents dans des violences en banlieue parisienne.

Dans le cadre de l'agenda gouvernemental sur "l'égalité des chances",le président devrait afficher "la forte ambition" d'augmenter le nombre de "mentorés" de 25.000 actuellement à 100.000 fin 2021 puis 200.000 en 2022 en France, a précisé la présidence. Concept relativement nouveau en France mais qui "monte en puissance", le mentorat désigne une relation interpersonnelle et bénévole d'accompagnement d'un jeune par un adulte, qui lui fait bénéficier de son expertise professionnelle et de ses conseils.

Il s'agit pour Emmanuel Macron d'un "levier essentiel contre l'assignation à résidence et le déterminisme social", explique un conseiller de la présidence. Le dispositif, qui prendra place dans le cadre du plan "1 jeune 1 solution", lancé en juillet 2020, vise à soutenir les associations et les entreprises déjà impliquées dans le mentorat et à convaincre d'autres de s'engager, pour un budget d'environ 30 millions d'euros pour 2021.

30.000 jeunes en difficultés sont accompagnés chaque année

Huit associations, dont Chemin d'avenir, l'AFEV, Article 1 ou Telemaque, sont en pointe au sein du Collectif Mentorat, accompagnant tous les ans près de 30 000 jeunes en difficulté partout en France. Parmi les entreprises les plus impliquées, figurent Axa, Accenture, BNP Paribas ou Total.

Les mentors, actifs ou retraités, accompagnent des jeunes, parfois dès le début du collège, sur le moyen-long terme, en leur consacrant une à deux heures par mois. Cette visite en Seine-Saint-Denis intervient alors que ce département francilien a été endeuillé par la mort d'un jeune de 15 ans, tué par balle dans un centre de loisirs, pour un simple "différend" aux motifs indéterminés.

La région avait déjà été marquée en début de semaine par la mort de deux adolescents de 14 ans, dans des rixes entre jeunes dans deux villes de l'Essonne.